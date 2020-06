Milan, zero goal subiti all’Allianz Stadium: non era mai accaduto

Milan, prima volta senza subire goal allo Stadium

MILANO – Dal 2011, primo anno dall'inaugurazione ufficiale dell'Allianz Stadium, in poi il Milan aveva sempre subito goal contro i bianconeri nella loro tana. I rossoneri avevano pareggiato solo in un'altra occasione nello stadio bianconero, con il 2-2 in Coppa Italia del 20 marzo 2012, ma non erano mai riusciti a tenere la porta inviolata o ad uscire imbattuti da Torino.