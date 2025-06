Milan, per Xhaka trattativa ancora viva: poca distanza col Leverkusen

Nonostante la trattativa per Ricci sia ormai in dirittura d’arrivo, il Milan non avrebbe ancora mollato la pista Xhaka, giocatore individuato da Tare e Allegri come rinforzo ideale, dotato di qualità, esperienza e leadership per guidare la mediana rossonera nella prossima stagione. Il centrocampista svizzero, 32 anni, è attualmente sotto contratto con il Bayer Leverkusen, che però non ha intenzione di svenderlo. La richiesta economica per liberarlo sarebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra che il Milan considera eccessiva e che, al momento, è fermo alla sua offerta di circa 10 milioni.