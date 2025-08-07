Milan, la volontà di Thiaw riguardo alla cessione in Premier League
Milan, la volontà di Thiaw riguardo alla cessione in Premier League

Lorenzo Focolari
7 Agosto, 10:05
Nella trattativa fra il Milan e il Newcastle per Malik Thiaw, il giocatore stesso si è espresso facendo sapere la propria volontà

Il calciomercato si accende anche in difesa, e in casa Milan si fa caldo il capitolo Malick Thiaw. Il Newcastle ha deciso di rompere gli indugi e tentare il colpo con decisione. La Premier League chiama, e il difensore tedesco è pronto a rispondere. Nelle ultime ore è emerso un dettaglio che può cambiare gli equilibri: Thiaw ha dato il suo assenso al trasferimento. Il centrale rossonero, affascinato dalla possibilità di giocare in Inghilterra e misurarsi in un campionato di altissimo livello, avrebbe comunicato la propria apertura al passaggio ai Magpies. La proposta del club inglese, tuttavia, non soddisfa le richieste economiche del Milan. La prima offerta è stata rifiutata con decisione, considerata troppo bassa rispetto al valore e al potenziale del giocatore.

Punto fermo

Il Milan non ha alcuna intenzione di svendere un profilo giovane, fisico e già integrato nei meccanismi di Allegri. Thiaw è considerato una risorsa per la nuova stagione, e la società chiede almeno 30 milioni per aprire realmente alla cessione. Il Newcastle, però, non ha intenzione di mollare la presa. L’interesse è concreto e una nuova proposta potrebbe essere già in preparazione. Ma finché l’offerta non sarà ritenuta congrua, i rossoneri resteranno fermi sulla loro posizione. La volontà del giocatore pesa, ma non sarà decisiva senza un’offerta all’altezza. Ogni cessione sarà fatta solo alle giuste condizioni.

