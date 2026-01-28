Milan, Viviano:“Anche col baricentro basso si può avere più qualita”

Viviano analizza il Milan di Allegri: l'ultima partita, la consapevolezza dei propri obiettivi e il ruolo di Leao nel sistema rossonero.

Intervenuto come ospite al podcast ‘Cose Scomode’ sul canale YouTube Aura Sport, l’ex calciatore Emiliano Viviano ha analizzato il Milan di Allegri, parlando dell’ultimo match giocato contro la Roma, più in generale della stagione fin qui e anche di Rafael Leao singolarmente. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Viviano

“L’atteggiamento è quello. Allegri ha studiato la stagione in questa maniera, però io sono convinto – e se avessi confidenza in privato glielo chiederei – che lui comunque non è contento, perché anche con un baricentro basso si può avere maggiore qualità. Il Milan ha giocato male, ma non perché si è difeso: ha giocato male anche quando poteva ripartire, ed è una cosa diversa. Altre partite non ha giocato così. Col Como, nel secondo tempo, nonostante nel primo sia stato preso a pallonate, è ripartito bene. Aveva gli spazi, aveva le opportunità. Sono convinto che Allegri non bluffi. Tanti lo pensano quando lui fa le interviste sul discorso quarto posto, secondo me lui ha coscienza della situazione”.

Su Leao:

“Leao è uno che va messo in un determinato contesto, in un determinato tipo di partita: transizione, spazi aperti, campo aperto. In quel caso può diventare decisivo singolarmente. Già se gli chiudi lo spazio è diverso. Ha una caratteristica più di tutte, che è quella di attaccare lo spazio, ed è ovvio che se lo ingabbi…”.