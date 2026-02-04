Milan, vittoria netta a Bologna: tra solidità e nuove certezze

Il Milan vince e convince: la crescita dei singoli e il lavoro di Allegri. Da Rabiot a De Winter, ecco chi ha brillato contro il Bologna.

La gara vinta ieri sera dal Milan è stata sicuramente una delle più convincenti dell’ultimo periodo. Dopo prove in cui i rossoneri sono stati costretti a partite difensive, spesso in balia dell’avversario, questa rappresenta una prestazione che dà grande fiducia, perché anche dal punto di vista della tenuta del campo è stata di alto livello.

Parlando di singoli, ovviamente uno degli uomini copertina è stato Rabiot, ma da lui possiamo dire anche che ce lo aspettiamo: il Rabiot che è tornato in Italia quest’anno non è lo stesso dei tempi della Juventus, è cresciuto e migliorato e attualmente è nel pieno della sua maturità calcistica.

Allegri rilancia i singoli e il Milan vola

La prova di ieri sera premia molto anche il lavoro di Allegri su quei giocatori che ancora non si sono pienamente espressi al meglio o che attraversavano un momento per certi versi complicato. Viene da pensare ad esempio a Fofana: dopo un paio di panchine consecutive dovute ad un periodo non brillantissimo, Allegri lo ha rilanciato dall’inizio e lui ha offerto una delle migliori prestazioni della sua stagione fin qui.

Oppure Loftus-Cheek, quel tipo di giocatore che dà sempre la sensazione di tanto potenziale inespresso: ieri sera, schierato anche in un ruolo non suo, è stato uno dei protagonisti decisivi. Insieme a Nkunku, che dopo tante voci di mercato ha segnato ieri il suo quinto gol in campionato col Milan ed è in grande crescita anche a livello di prestazioni.

Poi c’è da citare il reparto difensivo, spesso salvato dalle prodezze di Maignan, ma ieri il portiere francese non si è dovuto impegnare più di tanto: regolare amministrazione per lui, merito quindi anche della difesa che ha corso zero pericoli. Bene Pavlovic al rientro, bene anche il giovane Athekame, lanciato da Allegri a sostituire l’infortunato Saelemaekers. Solo la seconda da titolare per lui, ma ha messo a referto un’ottima prestazione, con dei meriti sul primo gol rossonero, in cui ha avviato l’azione con il cross per Nkunku da cui è nato il vantaggio firmato Loftus-Cheek.

Ma c’è un nome su tutti a spiccare, ed è quello di De Winter: il centrale ex Genoa sta avendo una crescita incredibile nell’ultimo mese. Da dopo la partita di Supercoppa a dicembre e gli errori contro il Napoli che lo hanno fatto sommergere dalle critiche, Allegri non ha smesso di dargli fiducia e da prima riserva in difesa lo ha di fatto promosso a titolare. Il migliore tra i centrali in quasi tutte le partite di gennaio: in gol a Roma, impeccabile ieri sera… Il Milan ha deciso di non acquistare un difensore a gennaio e il merito è anche e soprattutto il suo, e della fiducia che Allegri ripone in lui.