Tutto sarà deciso negli ultimi 90 minuti. Il Milan ha fatto la sua parte nel weekend scorso, ma la realtà è che i rossoneri sono solo a metà del lavoro: per assicurarsi un posto in Champions League servivano due vittorie su due partite. La prima è già arrivata contro il Genoa, mentre la seconda deve necessariamente concretizzarsi domenica sera a San Siro contro il Cagliari, nell’ultimo match di questa stagione e di questo campionato.

Le parole di Vieira

Cagliari: un vantaggio da sottovalutare?

Sardi senza vittoria dal 2017

, ex calciatore di grande talento e attualmente allenatore delfino al suo recente esonero, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per discutere sia della storica vittoria dell'Arsenal inche dei suoi progetti futuri. Ha anche rilasciato un'opinione sul calcio italiano, esprimendo un parere su chi potrebbe prevalere per il posto in Champions League: "Per Milan e Roma, avere un vantaggio di 2 punti può essere auspicabile, ma non escludo la sorpresa-Como. Il derby di Torino, invece, potrebbe rappresentare un ostacolo per la Juventus".Ildisi sta preparando per l'ultima e cruciale partita del campionato, fissata per domenica sera a San Siro contro il. I rossoneri devono vincere, anche se non sarà affatto facile, per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Infatti, il primo vero errore che la squadra del tecnico livornese potrebbe fare, è sottovalutare ildi, già sicuro della salvezza grazie alla recente vittoria casalinga contro il Torino. In una serata che potrebbe portare una grande gioia ai tifosi milanisti, che continuano a contestare la società e la proprietà disi gioca l’Europa e il suo futuro. Secondo le ultime notizie, l'allenatore rossonero sarebbe sempre più vicino a rimanere alla guida del club anche per la prossima stagione, anche se l'interesse da parte del Napoli e del suo direttore sportivo Manna è sempre presente.Così, ci avviciniamo all’ultima giornata del campionato: ilarriva a San Siro senza pressioni, avendo già conquistato la salvezza e la libertà di giocarsi tutto senza timori. Contro il, i precedenti sono molto sfavorevoli: quasi nove anni senza vittorie, solo una gioia recente e molte pesanti sconfitte. Tuttavia, proprio contro i rossoneri,ha scritto una delle pagine più emozionanti della sua carriera, realizzando il gol decisivo nell’ultima storica partita al. Quindi, domenica sera, per i sardi ci sarà l’opportunità di guadagnare punti contro unche, dal canto suo, sta affrontando una situazione cruciale: la possibilità di tornare in Champions League e di garantirsi un'importante campagna acquisti estiva.