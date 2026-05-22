Il Milan ha un leggero vantaggio di punti e qualche scontro diretto a favore ma la partita contro il Cagliari è tutt'altro che da sottovalutare
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Tutto sarà deciso negli ultimi 90 minuti. Il Milan ha fatto la sua parte nel weekend scorso, ma la realtà è che i rossoneri sono solo a metà del lavoro: per assicurarsi un posto in Champions League servivano due vittorie su due partite. La prima è già arrivata contro il Genoa, mentre la seconda deve necessariamente concretizzarsi domenica sera a San Siro contro il Cagliari, nell’ultimo match di questa stagione e di questo campionato.
Le parole di VieiraPatrick Vieira, ex calciatore di grande talento e attualmente allenatore del Genoa fino al suo recente esonero, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per discutere sia della storica vittoria dell'Arsenal in Premier League che dei suoi progetti futuri. Ha anche rilasciato un'opinione sul calcio italiano, esprimendo un parere su chi potrebbe prevalere per il posto in Champions League: "Per Milan e Roma, avere un vantaggio di 2 punti può essere auspicabile, ma non escludo la sorpresa-Como. Il derby di Torino, invece, potrebbe rappresentare un ostacolo per la Juventus".
Cagliari: un vantaggio da sottovalutare?Il Milan di Massimiliano Allegri si sta preparando per l'ultima e cruciale partita del campionato, fissata per domenica sera a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri devono vincere, anche se non sarà affatto facile, per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Infatti, il primo vero errore che la squadra del tecnico livornese potrebbe fare, è sottovalutare il Cagliari di Pisacane, già sicuro della salvezza grazie alla recente vittoria casalinga contro il Torino. In una serata che potrebbe portare una grande gioia ai tifosi milanisti, che continuano a contestare la società e la proprietà di Cardinale, Max Allegri si gioca l’Europa e il suo futuro. Secondo le ultime notizie, l'allenatore rossonero sarebbe sempre più vicino a rimanere alla guida del club anche per la prossima stagione, anche se l'interesse da parte del Napoli e del suo direttore sportivo Manna è sempre presente.
Sardi senza vittoria dal 2017Così, ci avviciniamo all’ultima giornata del campionato: il Cagliari arriva a San Siro senza pressioni, avendo già conquistato la salvezza e la libertà di giocarsi tutto senza timori. Contro il Milan, i precedenti sono molto sfavorevoli: quasi nove anni senza vittorie, solo una gioia recente e molte pesanti sconfitte. Tuttavia, proprio contro i rossoneri, Fabio Pisacane ha scritto una delle pagine più emozionanti della sua carriera, realizzando il gol decisivo nell’ultima storica partita al Sant’Elia nel 2017. Quindi, domenica sera, per i sardi ci sarà l’opportunità di guadagnare punti contro un Milan che, dal canto suo, sta affrontando una situazione cruciale: la possibilità di tornare in Champions League e di garantirsi un'importante campagna acquisti estiva.
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