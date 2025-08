Milan, vicina la fumata bianca per Athekame

Il Milan è vicino a chiudere per Zachary Athekame dello Young Boys: affare da 8,5 milioni. Scelta sostenibile per rinforzare la fascia destra.

Sembrerebbe ormai conclusa la lunga trafila per il terzino destro del Milan, che dopo aver sondato e trattato diversi profili ha scelto Zachary Athekame dello Young Boys. L’affare sarebbe in dirittura d’arrivo per una cifra intorno agli 8,5 milioni di euro. La chiusura potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Scelta sostenibile che guarda al futuro

Quello del terzino destro, dopo la mancata conferma di Walker, Florenzi e Calabria e la cessione di Emerson Royal, è uno di quei ruoli che maggiormente necessita di rinforzi. Durante questa sessione di mercato molti nomi sono stati accostati al Milan, su tutti Doué dello Strasburgo, per il quale i rossoneri si erano mossi concretamente, arrivando anche a offrire una ventina di milioni (rispedita al mittente).

Alla fine, a meno di sorprese dell’ultima ora, possiamo dire che la corsa l’ha vinta, un po’ a sorpresa, Zachary Athekame, classe 2004 di nazionalità svizzera. La dirigenza del Milan aveva già intenzione di puntare su un profilo di prospettiva e scegliendo Athekame si va anche in una direzione più sostenibile dal punto di vista economico.

Resta da capire quali garanzie tecniche potrà offrire il giocatore, ma questa scelta potrà consentire di destinare più risorse del budget ad altri reparti.