Milan, verso la Juventus: quattro assenze e un ballottaggio

Milan, quattro assenze

MILANO – La probabile formazione del Milan in vista della Juventus, nella sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A in programma oggi alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal sig. Irrati della sezione di Pistoria, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Longo e dal quarto uomo Doveri; al VAR ci sarà Orsato, assistente al VAR Mondin.

Il Milan si presenta al big match contro la Juventus da capolista e con 10 punti di vantaggio (con una partita in più) sui bianconeri, ma con quattro assenze pesanti; Stefano Pioli, infatti, dovrà fare a meno degli infortunati Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer e di Alexis Saelemaekers e dello squalificato Sandro Tonali. A centrocampo scelte obbligate: agiranno, nella consueta mediana a due, Franck Kessie. e Rade Krunic. Per il resto confermata la formazione che, domenica, ha battuto il Benevento: Gigio Donnarumma in porta, Calabria, Kjaer, Romagnoli e il rientrante Theo Hernandez in difesa, con il trio Rebic-Calhanoglu-Castillejo alle spalle dell’unica punta Rafael Leao; unico ballottaggio sull’out destro, con Brahim Diaz e Samu Castillejo che si giocheranno la maglia fino all’ultimo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli.

Le parole di Pioli

“Milan più forte di tutti? Finora – ha ammesso Stefano Pioli in conferenza stampa – è stato così, i risultati dicono questo. Abbiamo fatto tanti punti, quindi ci sta quello che ha detto Kjaer. Però dobbiamo continuare a dimostrarlo, anche perchè ci sono tante altre squadre forti. Ci sono sette squadre che vogliono arrivare tra le prime quattro, sarà una grande lotta fino alla fine e noi vogliamo esserci”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<