Milan, verso il Torino: Pioli è senza mezza squadra

Milan, le ultime verso il Torino

MILANO – La probabile formazione del Milan contro il Torino, nella sfida valida per la 17esima giornata di Serie A ed in programma oggi alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. Sarà il signor Fabio Maresca a dirigere il match; il fischietto campano sarà aiutato dai guardalinee Galletto e Prenna e dal quarto uomo Fabbri. Postazione VAR assegnata invece a Marco Guida.

Continuano (anzi, aumentano) le difficoltà in casa Milan. Oltre ai già noti infortunati (Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers, Gabbia, Rebic e Krunic) si è aggiunto ieri alla lista Hakan Calhanoglu: il turco ha da due giorni la caviglia gonfia dopo la partita contro la Juventus e, con ogni probabilità, verrà preservato per quella contro il Torino. Al suo posto agirà Brahim Diaz, nella trequarti già vista in Europa League assieme a Castillejo e a Hauge; davanti, l’unica punta sarà Rafael Leao. A centrocampo rientra Sandro Tonali dopo un turno di squalifica e farà coppia con Kessie, in difesa Calabria riprende il posto da terzino destro dopo aver giocato in mediana contro la Juve. Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez completeranno il reparto arretrato.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim, Hauge; Leao. All. Pioli

