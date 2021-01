Milan, verso il Bologna: Pioli con problemi di formazione

MILANO – La probabile formazione del Milan in vista del Bologna, sfida valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15:00 allo stadio “Renato Dall’Ara” della città felsinea. La gara sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Cecconi e dal quarto uomo Fourneau; al VAR ci sarà Pairetto, AVAR Giallatini.

Per l’ennesima partita consecutiva Stefano Pioli deve fare i conti con i tanti assenti; saranno ancora out, infatti, Calhanoglu (nonostante si sia negativizzato ieri), Kjaer, Gabbia e Brahim Diaz. Il tecnico rossonero, dunque, schiererà il seguente oggi con il solito 4-2-3-1. In porta rientra Gigio Donnarumma dopo la squalifica in Coppa Italia, con la difesa formata da Calabria, Tomori (all’esordio da titolare), Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo, al fianco di Kessie, ci sarà Tonali, con Bennacer che troverà minuti probabilmente nella ripresa. Davanti Zlatan Ibrahimovic, con il trio Saelemaekers a destra, Rebic a sinistra e Rafael Leao nell’inedito ruolo di trequartista. Panchina per Mandzukic.

MILAN (4-2-3-1): 99 Donnarumma G.; 2 Calabria, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 79 Kessiè, 8 Tonali; 56 Saelemaekers, 17 Leao, 12 Rebic; 11 Ibrahimovic.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 90 Donnarumma A., 5 Dalot, 20 Kalulu, 27 Maldini, 4 Bennacer, 18 Meitè, 7 Castillejo, 33 Krunic, 15 Hauge, 9 Mandzukic.

Allenatore: Pioli.

Bologna-Milan, le parole di Pioli

“Sarà una partita difficile, per ottenere la vittoria la dovremo volere con tutte le nostre forze e la dovremo meritare. Dovremo essere pronti e preparati a dare il massimo, ci vorrà una prestazione di alto livello. Loro giocano un calcio intenso e offensivo, ci faranno sudare. Non serve guardare indietro, dobbiamo solo andare in avanti. Non ho cambiato idee sulle nostre qualità: i valori ci sono, siamo in grado di mantenere il livello di prestazioni e di competitività dimostrati finora. Stiamo facendo un ottimo percorso, rispetto allo scorsa stagione abbiamo 18 punti in più alla fine del girone di andata e abbiamo accorciato le distanze con le nostre dirette avversarie. Il girone di ritorno sarà più complicato e agguerrito, come sempre. La qualificazione in Champions League non sarà semplice, ma abbiamo le qualità per raggiungerla“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<