Milan, un nuovo difensore in lista, arriverebbe dalla Premier League

La dirigenza del Milan ha messo nel mirino un difensore esperto di un top club della Premier League inglese

In un mercato dove le strategie difensive stanno diventando centrali tanto quanto gli investimenti in attacco, il Milan osserva con attenzione le opportunità offerte dai top club europei. L’ultima pista conduce in Premier League, dove si apre un intrigo che coinvolge Manuel Akanji e il Manchester City. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i rossoneri hanno chiesto informazioni sulle condizioni per un accordo con il difensore svizzero, senza però presentare un’offerta ufficiale. Akanji è infatti solo uno dei tre nomi valutati dalla dirigenza per rinforzare il reparto arretrato.

La prossima mossa

Sul giocatore resta forte anche l’interesse del Galatasaray, che avrebbe già trovato un’intesa da 15 milioni di sterline con il City. Tuttavia, l’operazione non è ancora decollata: la mancanza di un accordo con Akanji frena la trattativa. Il Milan osserva, attende e valuta: la priorità è inserire un centrale affidabile, capace di garantire solidità immediata e prospettiva. La scelta finale dipenderà dalle condizioni economiche e dalle volontà del giocatore, ma i rossoneri restano pronto ad affondare il colpo