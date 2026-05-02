Siamo alla vigilia del match tra Sassuolo e Milan, calcio d’inizio domani alle 15. Oggi alle 13.45 invece, mister Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa. Nel frattempo vediamo le ultime in vista della gara, e ci sono anche delle novità rassicuranti sul tema Luka Modric e la sua possibile permanenza in rossonero.

Occasioni per Jashari e Nkunku

Andando ad analizzare la gara, ci aspettiamo un paio di cambi rispetto alla scorsa partita contro la. Uno è forzato, dato cheè out per infortunio e non ci sarà: il suo posto verrà preso da, sarà lui il regista davanti alla difesa. L’altro cambio dovrebbe essere in attacco, conche è stato provato dall’inizio al posto di

Chance importante per entrambi, i due sono gli acquisti più costosi del mercato estivo del Milan: 80 milioni spesi per i loro cartellini. Tuttavia questi investimenti ultimamente, ma anche spesso durante il campionato, sono rimasti in panchina. Jashari è stato penalizzato dall’infortunio ad agosto e poi chiuso dalla presenza di Modric; mentre Nkunku nella prima parte di stagione ha collezionato diverse titolarità senza convincere del tutto, ultimamente è diventato una riserva, soprattutto da quando Allegri ha potuto ricomporre l’attacco Pulisic-Leao.

Sia Jashari che Nkunku, nonostante le panchine, godono della fiducia del tecnico che decide di schierarli in una partita in cui il Milan si gioca l’obiettivo stagionale: dovranno cercare di non sbagliarla anche per indirizzare bene il proseguo della propria avventura in rossonero.

Ottimismo per la permanenza di Modric

Ci sono anche novità sunel frattempo. Mentre il croato è fermo per la frattura dello zigomo rimediata nel match contro la, sono arrivate da più parti delle notizie incoraggianti in merito a una sua possibile permanenza al. Sia il DS, che vari esperti di mercato hanno parlato di un Modric che sta pensando seriamente di rinnovare, firmando l’opzione per un altro anno in rossonero.

Nonostante i suoi 40 anni e l’opzione allettante di chiudere la carriera giocando il Mondiale con la sua Croazia, si è trovato bene quest'anno al Milan, nonostante gli zero trofei vinti. Ma soprattutto sia mister Allegri che la dirigenza lo avrebbero rassicurato sulla costruzione in estate di una rosa più competitiva, che gli possa consentire di competere ancora per vincere.