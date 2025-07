Milan, adesso è ufficiale: Modric ha firmato coi rossoneri

Luka Modric ha firmato con il Milan fino al 2026. Dopo 13 anni al Real Madrid, è pronto per una nuova sfida in rossonero.

Stefania Palminteri Redattore 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 12:54)

Dopo la sconfitta del Real Madrid in semifinale di Mondiale per Club contro il PSG, come riportato da Fabrizio Romano, Luka Modric ha controfirmato un contratto annuale fino a giugno 2026 con il Milan.

Modric lascia il Real Madrid dopo 13 anni: anni in cui è entrato nella storia del club vincendo 27 trofei, di cui ben 6 Champions League. A 40 anni (a settembre), Modric è pronto per una nuova avventura con il Milan. Dopo le vacanze si unirà ai nuovi compagni agli ordini di mister Allegri: a Milanello sono tutti entusiasti all’idea di avere un campione come lui dalla propria parte.

Modric porta esperienza e mentalità vincente al centrocampo rossonero Luka Modric, nonostante l’età, ha collezionato più di 60 presenze in stagione con il Real Madrid e ha ancora tutta l’intenzione di mettersi in gioco per fare qualcosa di importante nel calcio che conta. La scelta di approdare al Milan lo dimostra: ha preferito un club prestigioso che vuole tornare a vincere, invece di andare a concludere la carriera in destinazioni come l’Arabia Saudita o gli Stati Uniti, dove spesso si va a riscuotere una pensione dorata.

Possiamo dire che Modric rappresenta un innesto di altissimo valore per il Milan: il suo arrivo darà ai rossoneri un valore aggiunto fatto di tecnica sopraffina e mentalità vincente. Avrà inoltre un ruolo cruciale nel guidare i più giovani, dentro e fuori dal campo. In una squadra che punta a tornare al vertice, è fondamentale avere anche chi ha la vittoria nel proprio DNA.