Milan, ufficiale la cessione di Jimenez: le cifre e la formula

Ufficializzata da poche ore la cessione dello spagnolo classe 2005 Jimenez al Bournemouth: quanto incasserà il Milan

Alex Jimenez volta pagina e lascia ufficialmente il Milan. La notizia è stata confermata da Fabrizio Romano, che ha svelato i dettagli dell’accordo con il Bournemouth. Il giovane terzino spagnolo approda in Premier League con una formula studiata per tutelare entrambe le parti e con cifre che testimoniano la fiducia riposta nel suo potenziale. Il trasferimento avviene in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, ma l’intesa prevede anche un obbligo di riscatto. Questo scatterà automaticamente qualora Jimenez dovesse collezionare almeno 18 presenze da titolare nel campionato inglese. In quel caso, il Bournemouth sarà chiamato a versare 18,5 milioni di euro per l’acquisto definitivo. Si tratta di un’operazione significativa per un giocatore classe 2005, che lascia Milano con la voglia di dimostrare di poter brillare in un contesto competitivo come quello della Premier.

I dettagli della trattativa

Il club inglese crede nelle sue qualità e nella capacità di adattarsi rapidamente al calcio britannico. Per il Milan è una cessione che apre nuovi scenari: da un lato la possibilità di monetizzare un giovane talento, dall’altro la necessità di riorganizzare la corsia destra dopo l’uscita di un prospetto interessante. Non un addio banale, ma una scelta ponderata anche in funzione dei conti societari. Jimenez avrà ora la chance di affermarsi in un campionato che non fa sconti, dove ritmo e intensità rappresentano la quotidianità. Il suo futuro dipenderà dalle prestazioni e dalla continuità in campo.