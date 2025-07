Milan, ufficiale la cessione di Emerson Royal: il comunicato

Nella serata di ieri, è arrivato l'annuncio ufficiale del Milan riguardo all'operazione in uscita di Emerson Royal direzione Flamengo

La storia tra Emerson Royal e il Milan si chiude dopo una sola stagione, con un epilogo che era ormai nell’aria da giorni. Il club rossonero, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato la cessione a titolo definitivo del terzino brasiliano al Flamengo. Una separazione maturata con il consenso di tutte le parti, e che segna il ritorno del giocatore in patria, dove sarà chiamato a ritrovare continuità e fiducia.

La nota ufficiale: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Emerson Royal al Flamengo. Il Club rossonero ringrazia Emerson e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

Definita l’operazione

L’accordo prevede un trasferimento definitivo, con il club carioca che verserà circa 10 milioni di euro nelle casse del Milan. Una cifra importante, che permette ai rossoneri di chiudere l’affare e reinvestire sul mercato per rinforzare la corsia destra. A Milano non è mai riuscito a imporsi pienamente, complice qualche difficoltà tattica e di adattamento. Ora il Flamengo gli offre un’occasione concreta per rilanciarsi in un contesto tecnico più familiare. Per il Milan si apre così un nuovo capitolo. Allegri e la dirigenza stanno valutando diversi profili per sostituire Emerson, con un occhio sia all’esperienza che alla prospettiva.