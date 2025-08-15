Milan, ufficiale l'arrivo di Athekame: il comunicato del club
Home > News Milan

Milan, ufficiale l’arrivo di Athekame: il comunicato del club

Riccardo Focolari
15 Agosto, 09:15
Zachary Athekame
Zachary Athekame è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Di seguito ecco la nota ufficiale del club

Zachary Athekame è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Di seguito ecco la nota ufficiale del club rossonero:

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Christopher Athekame dallo BSC Young Boys. Il difensore svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Vanløse (Danimarca) il 13 dicembre 2004, Zachary cresce nei Settori Giovanili svizzeri tra Servette e Meyrin. Nel 2022 passa al Neuchâtel Xamax, con cui debutta nel calcio professionistico e totalizza 51 presenze e 2 reti, prima di trasferirsi allo Young Boys, con cui colleziona 47 presenze e 1 gol. Difensore anche della Nazionale elvetica U21, Zachary Athekame indosserà la maglia rossonera numero 24″.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 14 Agosto, 14:00
Milan Futuro, ufficiale l’arrivo di Piermarini: la nota della società
Nella giornata odierna, i rossoneri hanno comunicato tramite i canali ufficiali l'arrivo di Piermarini, che andrà a unirsi al Milan Futuro
Lorenzo Focolari - 14 Agosto, 13:34
Milan, incertezza sull’uscita di Bennacer: la volontà del giocatore
Giulia Benedetti - 14 Agosto, 13:08
Milan, accordo distante con lo United per Hojlund: il punto
Edoardo Benedetti - 14 Agosto, 12:45
Milan, novità sul futuro di Musah: cosa filtra sui sondaggi…
Edoardo Pettinelli - 14 Agosto, 12:21
Milan, oggi è il giorno di Athekame: i dettagli dell’arrivo
Riccardo Focolari - 14 Agosto, 11:56
Milan, Jashari: “È un sogno che si realizza, volevo solo venire qui”
Stefania Palminteri - 14 Agosto, 11:24
Milan, interessa davvero un altro centrale di difesa? Dipende da…
x