Milan, ufficiale l’arrivo di Athekame: il comunicato del club

Zachary Athekame è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Di seguito ecco la nota ufficiale del club rossonero:

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Christopher Athekame dallo BSC Young Boys. Il difensore svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Vanløse (Danimarca) il 13 dicembre 2004, Zachary cresce nei Settori Giovanili svizzeri tra Servette e Meyrin. Nel 2022 passa al Neuchâtel Xamax, con cui debutta nel calcio professionistico e totalizza 51 presenze e 2 reti, prima di trasferirsi allo Young Boys, con cui colleziona 47 presenze e 1 gol. Difensore anche della Nazionale elvetica U21, Zachary Athekame indosserà la maglia rossonera numero 24″.