Dopo 48 ore di attesa ecco il verdetto finale scaturito dall’accordo fra Prefettura e Lega calcio Serie A. Quest’ultima avrebbe proposto l’accordo finale alla Prefettura per disputare il derby tra Roma e Lazio alle 12:00 questa Domenica 17 Maggio.

Di conseguenza anche le altre partite tra cui Milan-Genoa si giocheranno al medesimo orario per rispettare il criterio della contemporaneità rispetto alla lotta Champions League.