Milan: tornano Theo, Rebic e Krunic. La probabile formazione per l’Atalanta

MILANO – AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica. Ulteriori controlli hanno dimostrato che Theo Hernández era un “falso positivo”. Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti. (Tratto dal sito del Milan).

Questa la buona notizia di giornata per il Milan. Stefano Pioli recupera Ante Rebic, Rade Krunic e Theo Hernandez per la prossima partita di campionato, contro l’Atalanta. La gara, valida per la diciannovesima giornata di Serie A, è prevista per sabato prossimo alle 18:00. Tre ritorni importanti per una partita altrettanto cruciale per le ambizioni scudetto del Diavolo.

La probabile formazione del Milan, per il match con l’Atalanta

Cambia quindi anche la probabile formazione dei rossoneri in vista della gara contro gli uomini di Gian Piero Gasperini. Theo Hernandez, infatti dovrebbe riprendere il suo posto in difesa, sulla sua fascia, a sinistra. Diogo Dalot con ogni probabilità dovrebbe tornare ad accomodarsi in panchina, il portoghese sembrava dovesse giocare la sua seconda gara consecutiva da titolare, dopo il Cagliari, ma non sarà così.

Milan News – Rebic e Krunic partiranno dalla panchina

Discorso diverso invece quello legato a Ante Rebic e Rade Krunic. Entrambi infatti non dovrebbero scendere in campo dal primo minuto. I due infatti hanno saltato diverse gare per la positività al Covid-19, la loro condizione di conseguenza non è delle migliori. Potrebbero trovare spazio a gara in corso. Spazio quindi nell’undici titolare a Tonali, a centrocampo, e a Rafael Leao, largo a sinistra nella batteria dei tre trequartisti alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Anche il portoghese è di ritorno dopo il turno di stop scontato a Cagliari. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<