Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

In casa Milan il mercato è entrato davvero nel vivo. La dirigenza rossonera continua a portare avanti svariate trattative sia in entrata che in uscita. Nel frattempo, siamo entrati nella settimana che porterà al primo impegno ufficiale della stagione.

Test conclusi

Il Milan chiude il pre campionato estivo con la sconfitta di ieri contro il Chelsea. Un’estate di test, esperimenti e risposte per Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera. Il tempo degli alibi adesso è finito e a breve comincia la stagione vera. Domenica San Siro riapre il sipario per la Coppa Italia. L’avversario sarà li Bari, pronto da subito a mettere in difficoltà il club di via Aldo Rossi.

Accelerata per De Winter

Il Milan ha trovato il suo nuovo rinforzo in difesa dopo la partenza di Malik Thiaw: Koni De Winter. Accordo verbale raggiunto con il Genoa per circa 20 milioni di euro. Un investimento importante, segnale di fiducia verso il classe 2002 belga. Restano solo gli ultimi passaggi burocratici prima del via libera definitivo, in seguito le visite mediche e la firma nero su bianco. Allegri si prepara ad accogliere un nuovo difensore centrale.

Esordio Modric

Luka Modrić ha iniziato a Londra la sua avventura in rossonero. Ieri, contro il Chelsea, il debutto: tutto il secondo tempo in cabina di regia. Nonostante sconfitta per il Milan, il croato è apparso comunque pronto e attento a guidare il centrocampo. Adesso il focus sarà trovare la migliore condizione fisica possibile. San Siro lo aspetta per il vero debutto ufficiale.

Thiaw ai saluti

Malick Thiaw saluta il Milan e prende il volo verso la Premier League. Ieri sera la partenza per l’Inghilterra, destinazione Newcastle. Un affare chiuso attorno ai 40 milioni di euro, cifra accettata dalla dirigenza rossonera. Per il centrale tedesco, una nuova sfida in un nuovo campionato di altissimo livello. Per il Milan invece, un tesoretto da reinvestire sul mercato.