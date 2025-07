Milan, le top news di giornata

Milan al lavoro tra campo e mercato: attesa per l'ufficialità di Terracciano. Nuovo tentativo per Doué, occhi su Schick per l'attacco.

Milan che prosegue la preparazione in vista della prossima stagione. A Milanello vanno avanti gli allenamenti guidati da mister Massimiliano Allegri, mentre a Casa Milan, la dirigenza continua a lavorare sul mercato per completare la rosa. Ecco le principali notizie di giornata.

Oggi prevista l’ufficialità di Terracciano

Arriverà in giornata l’ufficialità del terzo acquisto del mercato rossonero. Ieri Pietro Terracciano ha firmato un biennale: prenderà il posto di Marco Sportiello come vice di Mike Maignan e indosserà la maglia numero 1. Il portiere, in arrivo dalla Fiorentina, prenderà parte oggi per la prima volta agli allenamenti con il Milan.

Gli allenamenti in programma prima della partenza

Per la giornata di oggi è prevista una sola sessione di allenamento nel pomeriggio, stesso programma anche per domani. Sabato invece, al mattino è in programma una sgambata contro il Milan Futuro a Milanello, a porte chiuse. Nel pomeriggio, partenza per la prima tappa della tournée estiva: direzione Singapore.

Le situazioni di mercato da tenere d’occhio

Per quanto riguarda il terzino destro, il nome di Pubill dell’Almeria resta il favorito: il Milan ha offerto 10 milioni, a 15 si può chiudere. La dirigenza proverà anche un ultimo tentativo per Guéla Doué dello Strasburgo, ma la pista resta complicata. Per Jashari invece ancora tutto fermo: la trattativa con il Brugge non si è sbloccata e, al momento, il Milan non ha ancora virato su altri profili. Per l’attacco, spunta un nome noto al calcio italiano: Patrick Schick, oggi al Bayer Leverkusen. Per ora si tratta solo di sondaggi interlocutori da parte del club rossonero.