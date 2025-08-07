Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

In casa Milan il mercato è finalmente entrato nel vivo: sbloccata infatti la trattativa per Jashari, che ieri è diventato ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Nel frattempo, la dirigenza continua a portare avanti anche altre trattative, mentre sono ripresi gli allenamenti a Milanello.

Ufficialità Jashari

Ufficiale l’arrivo di Jashari, centrocampista proveniente dal Club Brugge. Annuncio arrivato nella giornata di ieri, dopo una trattativa lunga mesi. Profilo duttile, dinamico, con margini di crescita: una pedina in più per il centrocampo rossonero. Jashari porta intensità e visione, qualità che Allegri potrà modellare secondo le esigenze tattiche. Operazione che conferma la linea del club e la volontà di investire sui talento internazionale. Il Milan si muove e il messaggio è chiaro. Costruire una squadra pronta per lottare al vertice.

Hojlund possibile?

Il nome di Hojlund torna a circolare dalle parti di Milanello, stavolta con più di un semplice sussurro. Il Manchester United, in attesa di chiudere per Sesko, potrebbe aprire alla formula del prestito. Un’opportunità intrigante per i rossoneri, a caccia di un profilo giovane ma già abituato ai grandi palcoscenici. Hojlund conosce già la Serie A e il Milan lo valuta. Tutto dipende dai movimenti in entrata degli inglesi, ma i contatti sono in corso. Scenario in evoluzione, con il danese che resta una pista da seguire con attenzione.

Newcastle su Thiaw

Il Newcastle ha messo gli occhi su Malick Thiaw e non intende fare marcia indietro. Dopo il primo affondo respinto dal Milan, i Magpies preparano una nuova offensiva. Il difensore piace per fisicità e margini di crescita: profilo ideale per la Premier. A Milanello, però, non c’è fretta di cedere, soprattutto senza garanzie in entrata. La prossima offerta potrebbe far vacillare i rossoneri, ma servirà una cifra davvero importante. Thiaw resta al centro di un intrigo tutto da scrivere, ma la dirigenza di via Aldo Rossi non mollerà facilmente.

Morata non si sblocca

L’affare Morata resta impantanato in una rete di incastri che non si sciolgono. Il Como lo vuole, il Milan osserva, ma il Galatasaray, dove l’attaccante è in prestito, non molla la presa. Nel frattempo, Morata resta sospeso tra due realtà, senza certezze sul futuro imminente. Un intrigo di mercato che rischia di trasformarsi in stallo definitivo, almeno per il momento.