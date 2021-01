Milan, Tomori vicino ma si cerca l’accordo sulle cifre

MILANO – Sistemata la questione centrocampista, com l’arrivo di Meite del Torino e quella per l’attacco con l’arrivo di Mario Mandzukic, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno voglia di chiudere quella relativa al difensore centrale. Il favorito era Mohamed Simakan, ma l’infortunio e la concorrenza del Lipsia, hanno fatto virare la dirigenza rossonera su un altro obiettivo: Fikayo Tomori del Chelsea. Difensore centrale classe 1997, con l’arrivo di Thiago Silva a Londra, l’inglese ha trovato poco spazio nello scacchiere tattico dei Blues di Franky Lampard.

Milan News – Fikayo Tomori accetta i rossoneri e il trasferimento in Serie A

La trattativa per portare il calciatore al Milan è ben avviata, anzi il difensore è molto vicino al club meneghino, che ha incassato anche il gradimento del giocatore stesso, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Un’apertura importante che mette il Diavolo in condizione di poter trattare con i Blues, forte della volontà di Tomori. Un tassello importante, che mancava. Maldini e Massara contano di chiudere nei prossimi giorni l’arrivo dell’inglese, in modo da metterlo a disposizione di Stefano Pioli il prima possibile. Visti anche i tanti infortuni e le positività al Covid-19.

Tomori-Milan: la trattativa va avanti a oltranza, si tratta con il Chelsea sulla cifra del riscatto

Manca l’accordo sulla cifra del riscatto. Il Chelsea infatti valuta il cartellino dl centrale 30 milioni di euro, cifra alta, che Milan vorrebbe abbassare. Arrivato il centrocampista e l’attaccante, ora la dirigenza ha in testa soltanto il rinforzo in difesa. Tomori è davanti a tutti, le altre piste per il momento sono state abbandonate. Sintomo del fatto che il Diavolo ha assolutamente intenzione di chiudere per il calciatore della squadra londinese in tempi brevi.

