Milan, Thiaw resta e convince Allegri: ora è un punto fermo in difesa

Malick Thiaw convince Allegri e si prende il Milan: da possibile partente a titolare fisso, ora è un punto fermo della difesa rossonera.

Malick Thiaw è uno di quei giocatori che sembra aver beneficiato maggiormente del cambio in panchina. Circa un mese fa era dato per sicuro partente, indicato come il centrale sacrificabile sul mercato, e sembrava vicino alla chiusura con il Como. Poi il giocatore ha deciso di restare, per provare a giocarsi le sue carte al Milan e tentare di convincere il nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Da partente a titolare fisso

Le prime uscite amichevoli del Milan dimostrano che, in effetti, ci sta riuscendo. Allegri apprezza le sue qualità, e attualmente Thiaw sembra in cima alle gerarchie difensive: è il centrale che finora ha giocato più minuti, risultando il meno coinvolto nelle rotazioni.

Alle sue spalle ci sono Tomori, Pavlović e Gabbia, pronti a giocarsi un posto accanto a lui — o addirittura due, nel caso in cui venga confermata la difesa a tre. In quel sistema, Thiaw occuperebbe il ruolo di centrale puro, il punto di riferimento del reparto.

Attualmente Malick Thiaw è un perno della squadra, e con ancora solo 23 anni ha un ampio margine di miglioramento. Le doti fisiche non gli sono mai mancate: se riuscisse a ridurre quelle amnesie difensive che negli anni passati lo hanno fatto sfigurare in alcune occasioni, potrebbe davvero diventare un difensore completo.