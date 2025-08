Milan: Theo Hernandez si è unito ai nuovi compagni dell’Al-Hilal

Theo Hernandez si è unito ai nuovi compagni e sarà ufficialmente a disposizione del mister del club Simone Inzaghi

L’Al Hilal ha pubblicato un video su Instagram dell’arrivo in ritiro di Theo Hernandez, arrivato a titolo definitivo dal Milan. Il giocatore francese ha salutato i suoi nuovi compagni di squadra ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Arabia Saudita agli ordini di Simone Inzaghi.

LUNEDI LA PRESENTAZIONE DI MODRIC

Luka Modric appena rientrerà con il club dalla torunée nelle prossime ore, sarà pronto finalmente ad unirsi al gruppo. Lunedì 4 agosto alle ore 17:00 l’ex Real Madrid verrà presentato in conferenza presso la Sala Stampa di Casa Milan. La diretta verrà trasmessa sui canali ufficiali del Club. Lo stesso giorno alle ore 18.30 Modric sarà presente presso il Flagship Store di via Dante per incontrare i tifosi.