Milan, spunta un nuovo nome per il post Theo Hernandez

Il Milan è molto attivo sul mercato e, in questi giorni, oltre al completamento del centrocampo, le priorità riguardano anche i terzini: ne servono uno a destra e uno a sinistra. L’idea è quella di trovare profili giovani ma già pronti per giocare da titolari. Se per la fascia destra l’obiettivo numero uno al momento è Doué dello Strasburgo, per la sinistra bisogna individuare un giocatore a cui spetterà l’arduo compito di non far rimpiangere troppo Theo Hernandez.