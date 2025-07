Milan, Terracciano: “Questo gruppo ha voglia di lavorare e di rifarsi”

Una prova sicura per Terracciano tra i pali, si presenta bene nel suo esordio col Milan contro l’Arsenal: ecco le sue parole.

Pietro Terracciano, nuovo secondo portiere del Milan, si è così espresso intervistato da SkySport al termine di Arsenal-Milan:

“Sono contento di aver fatto l’esordio con questa maglia. Ora inizia un periodo di test impegnativi ma abbiamo già dato buone risposte sotto il profilo dell’atteggiamento”.

Su Allegri:

“Ho avuto un’ottima impressione, si vede che ha una mentalità vincente, sta a noi recepire al più presto i suoi dettami. C’è disponibilità da parte di tutti, questo gruppo ha voglia di lavorare e di rifarsi rispetto al campionato scorso”.

Su Maignan:

“Aspettiamo Mike che è importante per questa squadra, non vediamo l’ora di rivederlo in campo”

Buona la prima tra i pali

Terracciano, che oggi ha difeso la porta del Milan per 66 minuti prima di lasciare spazio al giovane Torriani, si è fatto trovare subito pronto. Il portiere, arrivato da poco dalla Fiorentina, ha offerto una prestazione solida, mostrando anche una certa personalità scambiando dal basso coi piedi.

Incolpevole sul gol dell’Arsenal, ha comunque dato segnali positivi e confermato di poter essere una valida alternativa in attesa del rientro di Mike Maignan.