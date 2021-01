Milan, terminate le visite di Mandzukic. Ora la firma sul contratto

MILANO – Mario Mandzukic al Milan. Il club rossonero ha infatti piazzato il colpo in attacco, il vice Ibrahimovic d cui tanto si era parlato nelle ultime settimane. Il croato è atterrato ieri a Milano e questa mattina ha svolto le visite mediche di rito presso la clinica La Madonnina. Ora però è tempo di idoneità sportiva al Centro Ambrosiano, anche perché il calciatore non scende in campo da ben 10 mesi. Arriva da svincolato Mandzukic, arriva in momento davvero particolare, la squadra di Stefano Pioli è prima in classifica e vuole conquistare il titolo di campione d’inverno, nella prossima giornata.

Milan News – Tanti i club su Mandzukic oltre ai rossoneri, tanti i no del croato che voleva tornare in Serie A

La Gazzetta dello Sport ha rivelato un importate retroscena sulla trattativa che ha portato l’ex Juventus e Atletico Madrid a Milano. Tutto nasce nelle scorso mese di dicembre quando ci sono stati i primi approcci e con il passare delle settimane sono diventati sempre più fitti e continui. Tanto che il giocatore si è convinto dell’opportunità di vestire la maglia rossonera abbastanza velocemente. Non c’era solo il Milan però sul calciatore. Anche altri club avevano fiutato l’affare, ingolositi dalla possibilità di mettere le mani sulla punta. tanti i no però del croato, che ha scelto la società meneghina, preferendola ad altre piste di mercato.

Milan, l’ufficialità di Mario Mandzukic dovrebbe arrivare domani

Dopo le visite mediche e l'idoneità sportiva si attende l'ufficialità, che però dovrebbe arrivare soltanto nella giornata di domani. Il Milan questa sera giocherà contro il Cagliari nel monday night della diciottesima giornata di Serie A.