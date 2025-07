Milan, Tare su Jashari: “Mi auguro che ci sia un lieto fine”

Il Milan stringe per Ardon Jashari: le parole di Igli Tare alimentano l’ottimismo sulla chiusura della trattativa.

Stefania Palminteri Redattore 7 luglio - 14:22

In occasione della conferenza stampa di presentazione ufficiale di Massimiliano Allegricome nuovo allenatore del Milan, è intervenuto anche il direttore sportivo Igli Tare, che ha parlato di mercato soffermandosi sulla trattativa più calda del momento per il centrocampo rossonero: quella relativa ad Ardon Jashari. Queste le sue parole:

"La sua volontà è quella di venire e giocare per questa squadra, ma in questo momento dobbiamo rispettare le dinamiche di un altro club. Riteniamo di aver fatto una grande offerta, nel rispetto della storia del club e del calcio belga. Mi auguro che ci sia un lieto fine per il Milan e per il giocatore".

Un centrocampo che prende forma Parole che fanno pensare che ci siano tutti i presupposti perché la trattativa possa andare a buon fine. Dopo aver chiuso per Ricci e in attesa di Modric, il Diavolo potrebbe quindi assicurarsi un altro importante tassello per il centrocampo. L’offerta al Bruges è stata alzata, la distanza da colmare è sempre più ridotta e il Milan attende con fiducia la buona riuscita dell’operazione.