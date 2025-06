Milan, Tare pensa a Cardona per il post-Theo: occhio alla clausola

È ormai noto che il Milan sia alla caccia di un terzino sinistro per sostituire Theo Hernandez , sempre più vicino al trasferimento in Arabia. Tra i vari nomi inseriti nella shortlist di Tare ci sarebbero Zinchenko dell’ Arsenal , De Cuyper del Bruges , Udogie del Tottenham e, negli ultimi giorni, è emerso un nome nuovo: quello di Cardona , classe ’99, di proprietà del Villarreal .

Il profilo di Cardona: affidabilità e spinta ad un prezzo accessibile

Sergi Cardona, acquistato la scorsa estate dal Las Palmas, si è subito imposto al Villarreal, diventando un perno inamovibile del Submarino Amarillo. I numeri della sua ultima stagione in Liga parlano chiaro: 35 presenze, solo tre partite saltate e una sola gara da subentrante. È un titolare fisso per Marcelino, che ha trovato in lui un terzino affidabile in fase difensiva, ma anche una risorsa offensiva preziosa: dai suoi piedi sono infatti arrivati un gol e soprattutto 7 assist nel corso della stagione.