Nonostante il Milan sia a due giorni da una gara fondamentale per la stagione, con una qualificazione in Champions League ancora in ballo, l’attenzione in questo momento è tutta rivolta allo scenario societario. Ieri sera ha parlato anche il numero uno del club, Gerry Cardinale, facendo capire come tutti saranno sotto esame al termine di una stagione così deludente. Non centrare la Champions sarebbe un fallimento totale e, com’è logico pensare, comporterebbe una vera rivoluzione. Ma anche qualora venisse centrata, non si potrebbe comunque parlare di stagione soddisfacente per un club come il Milan.

L’esperto di mercato Matteo Moretto, recentemente intervenuto sulla vicenda societaria del Milan sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato come ad oggi le figure maggiormente a rischio siano quelle del DS Igli Tare e del mister Massimiliano Allegri. Tare più di tutti, ma per quanto riguarda il tecnico c’è anche la spinosa questione legata proprio al rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Tra i due ci sono state diverse frizioni negli ultimi tempi e anche questo potrebbe avere un peso nelle valutazioni finali. Ibra è un consigliere diretto di Cardinale e la sua opinione sarà importante, anche se non decisiva. A fine stagione il patron rossonero metterà tutti in discussione. Per quanto riguarda il DS, ci sarebbe già anche un possibile sostituto di Tare. Da giorni si parla infatti di Tony D’Amico dell’Atalanta, nome confermato anche dallo stesso Moretto.

Tare e Allegri i più a rischio

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Molto dipenderà da come finirà la stagione, ma da queste prime indiscrezioni sembra chiaro che parecchie cose potrebbero cambiare anche in caso di qualificazione alla Champions League. Ecco un estratto delle parole di Moretto che ha sintetizzato la situazione attuale.

“Posso confermare anche che il DS Tare resta fortemente in dubbio. Il club sta seriamente valutando il suo operato, sta cercando di capire quale può essere la migliore soluzione da prendere a fine stagione. Confermo anche che uno dei primi nomi per sostituirlo è Tony D’Amico in uscita dall’Atalanta, ma ad oggi non ci sono ancora accordi definitivi. Bisogna aspettare la fine della stagione.

Chiaramente Igli Tare in questo momento è più fuori che dentro. E anche lo stesso Massimiliano Allegri, ad oggi, indipendentemente da come andrà la stagione, ha concrete possibilità di separarsi dal Milan a fine anno. Ci sono valutazioni in corso”.