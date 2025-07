Milan, svolta per la vicenda scommesse dell’ex Paquetà: il verdetto

Da fonti vicine al calciatore ex Milan Paquetà, è emerso il responso riguardante la vicenda calcio scommesse che lo aveva coinvolto

Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a chi ha seguito da vicino la carriera di Lucas Paquetà, ex giocatore del Milan oggi in forza al West Ham. Il centrocampista brasiliano, arrivato in rossonero nel gennaio 2019 con grandi aspettative ma mai completamente esploso a San Siro, è oggi al centro di un’importante svolta extra-campo: verrà infatti scagionato dalle accuse di calcio scommesse mosse dalla FA. Paquetà era finito sotto inchiesta per aver ricevuto quattro ammonizioni sospette in altrettante partite di Premier League, ipotizzate come parte di uno schema legato a scommesse illegali. Un’accusa molto pesante, che avrebbe potuto comportare una lunga squalifica e un danno d’immagine enorme al calciatore in questione.

Il responso della vicenda

Nonostante tutto, il brasiliano ex Milan ha potuto giocare regolarmente durante la scorsa stagione scorsa, mentre l’indagine proseguiva. Ora, una commissione si è espressa a suo favore, ritenendo insufficienti gli elementi per confermare la tesi dell’irregolarità sportiva. Il verdetto ufficiale sarà annunciato la prossima settimana, ma filtra già ottimismo da ambienti fonti al giocatore. Per Paquetà si tratta di una liberazione, anche psicologica, che potrebbe incidere positivamente sulla sua carriera futura. Una pagina buia che si chiude, lasciando spazio solo al campo.