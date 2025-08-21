Milan, svelate le cifre per la trattativa su Boniface: ecco i dettagli

Il giornalista Matteo Moretto ha fatto trapelare le cifre ufficiale che riguardano il trasferimento di Boniface al Milan

Il Milan ha quasi definito un colpo importante in attacco, una mossa che certifica le ambizioni rossonere in vista della nuova stagione. Dopo giorni di trattative serrate e indiscrezioni, è arrivata la svolta: Victor Boniface è prossimo a vestire la maglia del Diavolo. L’attaccante nigeriano, reduce da stagioni tutto sommato positive in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, arriva per dare potenza, gol e soluzioni diverse al reparto offensivo di Max Allegri. Secondo Matteo Moretto, l’operazione si chiude con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro. Il Milan avrà poi la possibilità di riscattare il giocatore fissando l’affare a quota 24 milioni. Una cifra importante ma considerata sostenibile, anche perché la dirigenza rossonera crede fortemente nel potenziale del classe 2000.

Cosa può portare

Con Boniface il Milan aggiunge centimetri e fisicità a un attacco che negli ultimi anni ha vissuto troppo delle fiammate di pochi elementi. Il nigeriano rappresenta un profilo diverso, capace di legare il gioco e di trasformarsi in riferimento avanzato. L’arrivo dell’ormai ex Leverkusen non esclude ulteriori mosse sul mercato, ma intanto consegna ad Allegri un’arma in più per affrontare una stagione che si preannuncia intensa. La società ha scelto di investire, confermando un progetto tecnico che non guarda solo al presente ma anche al futuro. Ora toccherà al campo dire se l’intuizione sarà quella giusta. Di certo, il Milan ha fatto capire che non vuole restare a guardare.