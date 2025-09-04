Milan, svelata la data dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Lecce

Poche ore fa, il Milan è venuto a conoscenza, attraverso la Lega Serie A, di quando dovrà disputare il sedicesimo di Coppa Italia

Il calendario comincia a farsi fitto e ogni competizione diventa un banco di prova per misurare ambizioni e profondità della rosa. Dopo le prime settimane di campionato, il Milan di Massimiliano Allegri prepara la seconda partita stagionale in Coppa Italia, una competizione che i rossoneri vogliono vivere da protagonisti. La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei Sedicesimi di finale: il Milan affronterà il Lecce martedì 23 settembre alle ore 21, nello scenario di San Siro. Sarà una sfida a eliminazione diretta, da dentro o fuori, che rappresenta subito un test importante per i rossoneri. Il Lecce arriva a Milano con la voglia di sorprendere e con il coraggio tipico delle squadre che non hanno nulla da perdere.

Dove sarà trasmessa?

Per Allegri sarà l’occasione per dare spazio a chi finora ha avuto meno minutaggio, ma senza sottovalutare l’impegno. La Coppa Italia, troppo spesso considerata secondaria, può diventare un obiettivo concreto per una squadra che punta a ritrovare la via dei trofei. La partita verrà trasmessa in diretta su Italia 1, permettendo così a tutti i tifosi di seguire la partita dei rossoneri nella competizione. San Siro, con la sua atmosfera unica, sarà pronto a spingere il Milan verso il passaggio del turno agli ottavi di finale.