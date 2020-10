Milan-Sparta Praga, il migliore in campo: Bennacer illumina

Milan-Sparta Praga, il migliore in campo è Bennacer

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Sparta Praga, valida per la seconda giornata dei gironi di Europa League, è Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, schierato al fianco di Tonali nella mediana a 2 di Pioli, ha sfoderato una prestazione sontuosa sia in fase difensiva (recuperi costanti, ottimo posizionamento, pressing organizzato) che nell’impostazione di quella offensiva, con le due giocate illuminanti per Dalot che hanno. aperto la strada al 2 a 0 e al 3 a 0 per il Milan.