Milan, slitta ancora il rientro di Bennacer

MILANO – E’ ormai fermo da più di un mese Ismael Bennacer e ne avrà ancora per un po’. Il centrocampista algerino ha accusato un problema muscolare lo scorso 13 dicembre, nella partita pareggiata contro il Parma. Da quella sera non è più sceso in campo. Il suo recupero era inizialmente previsto per Milan-Atalanta, in programma fra tre giorni a San Siro ma, stando a quel che riferisce La Gazzetta dello Sport, mister Pioli dovrà nuovamente fare a meno del suo regista di centrocampo. Occorre quindi attendere ancora prima di rivedere il numero 4 rossonero in azione. Di conseguenza, anche contro la Dea giocherà dal primo minuto la coppia formata da Sandro Tonali e Franck Kessié, con Soualiho Meité inizialmente in panchina.

La grande emergenza, però, riguarda la difesa, dove saranno assenti due titolari su quattro: Theo Hernandez e Alessio Romagnoli. Il primo ha contratto il Covid-19 ed è ancora positivo. Il capitano invece era diffidato, si è fatto ammonire nell’ultima gara e dovrà quindi scontare un turno di squalifica con l’Atalanta. Inoltre, occorre fare i conti con le condizioni non ottimali di Simon Kjaer, uscito all’intervallo di Cagliari-Milan per un problema fisico. Il danese comunque stringerà i denti e sabato ci sarà.

Stefano Pioli dovrebbe dunque schierare Calabria a destra, con Diogo Dalot sulla corsia opposta e al centro della difesa Kalulu accanto a Kjaer. Per quanto riguarda l'attacco, rientra Rafael Leao dopo aver scontato la squalifica e probabilmente farà parte dei convocati anche il nuovo arrivato Mario Mandzukic. Ante Rebic e Hakan Calhanoglu, invece, sono ancora positivi al Covid. Con l'Atalanta mancherà anche Alexis Saelemaekers, espulso per doppia ammonizione, nel giro di otto minuti, alla Sardegna Arena.