Milan, Sky annuncia: “Chiusa la trattativa per Tomori”

MILANO – Il Milan si prepara ad accogliere Fikayo Tomori. A meno di clamorosi, e inaspettati, colpi di scena il rinforzo per la difesa di Stefano Pioli arriverà da Londra, dal Chelsea di Franck Lampard. La formula del trasferimento è ormai nota, prestito con eventuale riscatto, una scelta che i rossoneri hanno già fatto in questa sessione invernale di mercato, con il Torino, per Meite.

Milan News – Obiettivo Fikayo Tomori, Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per l’Inglese

Gli ultimi aggiornamenti sull’arrivo di Fikayo Tomori al Milan li ha dati poco fa Sky Sport, secondo quello che è stato riportato dall’emittente privata Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero definendo gli ultimi dettagli con i Blues. L’inglese contro l’Atalanta, nel prossimo turno di campionato, non dovrebbe esserci, il tempo per aggregarlo alla sfida con i nerazzurri non c’è. Più facile, invece vederlo in Coppa Italia, contro l’Inter.

Non solo Tomori, accelerazione anche per Junior Firpo. L’esterno vuole i rossoneri

Il Milan quindi è davvero molto vicino al terzo colpo in entrata di questa finestra di mercato invernale e non sembra finita qui. Sì perché il Diavolo sta spingendo per arrivare a Junior Firpo del Barcellona, l'accelerazione almeno stando alle intenzioni della dirigenza, è legata alle intenzioni dell'esterno. Il calciatore infatti vorrebbe trasferirsi in Italia, al Milan. Gioca poco in Spagna e la possibilità di vestire la maglia rossonera viene vista come un'opportunità per rilanciare la sua carriera ad alti livelli. I rossoneri insistono per chiudere la trattativa, sempre secondo quello che riporta Sky Sport e Junior Firpo spinge in questa direzione.