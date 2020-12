Milan, Simakan in pole per la difesa: sorpasso su Kabak e Lovato

Milan, le ultime su Simakan

MILANO – A pochi giorni dall’inizio del calciomercato invernale ogni squadra si sta attrezzando per inseguire le sue priorità. Il Milan, da questo punto di vista, deve assolutamente colmare le mancanze in difesa: Alessio Romagnoli e Simon Kjaer sono i titolari, con Matteo Gabbia (che rientrerà solo da febbraio in poi) e Pierre Kalulu prime alternative e Leo Duarte e Mateo Musacchio che sono, di fatto, fuori rosa. Bisognerà, dunque, trovare un rinforzo all’altezza, che segua il diktat societario di giovane forte e di talento e che sia adatto al perfetto meccanismo tecnico-tattico messo in mostra da Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport tra gli obiettivi di Paolo Maldini e di Frederic Massara sta avanzando con forza negli ultimi giorni la candidatura di Mohamed Simakan, il quale ha sorpassato quelle di Ozan Kabak e Matteo Lovato; il francese dello Strasburgo in prima fila in vista degli affari di gennaio: il nome forte per la difesa adesso è il suo.

Simakan al Milan, le cifre

“A ottobre – scrive la Rosea – i due dirigenti provarono a chiudere l’operazione sul filo di lana, mettendo sul piatto 12 milioni che lo Strasburgo ritenne insufficienti (la richiesta era di 20), ma ora che il club alsaziano naviga in acque agitate, con 11 sconfitte in 17 partite di Ligue 1 e un pericoloso quartultimo posto con soli 2 punti di vantaggio sull’ultimo, le pretese potrebbero abbassarsi. Da ottobre a oggi i canali tra i due club sono rimasti aperti, anche se occorrerà pazientare per arrivare a un accordo: il gradimento del giocatore c’è ed è un’ottima base su cui lavorare, ma a Strasburgo considerano Simakan un patrimonio che non può essere certamente svenduto”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<