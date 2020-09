Milan, si complica Milenkovic: richieste troppo alte e occhio all’Inter

Milan, le ultime su Milenkovic

MILANO – Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, si è così espresso su Nikola Milenkovic: "In questo momento non c'è una trattativa avviata con il Milan, perchè la richiesta della Fiorentina rende impossibile una discussione tra i due club, se non inserendo una contropartita. I rossoneri nei giorni scorsi hanno provato ad inserire Paquetà, ma i viola hanno detto di no. Ad oggi, quindi, o cambiano le richieste della Fiorentina o non ci sono grandi margini per arrivare ad un'intesa. Milenkovic piace tanto anche all'Inter, ma solo in caso di partenza di Skriniar, che al momento non ha però grandi riscontri.