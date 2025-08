Milan, le sfide prima della Coppa Italia contro il Bari: il programma

Il calendario del Milan prima dell'impegno ufficiale di Coppa Italia in programma per domenica 17 agosto a San Siro contro il Bari

Dopo la tournée estiva tra Asia e Australia, il Milan è tornato a casa. Ora è tempo di rimettere il focus sul lavoro quotidiano a Milanello e sulla preparazione delle prossime sfide, che rappresentano le ultime prove generali prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia. Oggi la squadra riprenderà gli allenamenti agli ordini di Massimiliano Allegri, con l’obiettivo di rifinire la condizione e assimilare ulteriormente i meccanismi tattici, anche inserendo del tutto i nuovi acquisti. I rossoneri scenderanno in campo ancora due volte prima del debutto stagionale previsto per il 17 agosto contro il Bari. Due test internazionali, di alto livello, in campo ostici.

Gli incontri fuori dall’Italia

Il 9 agosto a Dublino contro il Leeds United e il 10 agosto a Londra contro il Chelsea di Enzo Maresca. Due impegni ravvicinati che metteranno alla prova tenuta fisica, rotazioni e sincronia tra i reparti. Allegri valuterà minutaggi e possibili gerarchie, con diversi giocatori in cerca di conferme o rilancio. Occhi puntati anche sui nuovi acquisti, chiamati a dare segnali importanti in vista del primo match ufficiale contro il Bari. Il countdown per la Coppa Italia è iniziato e il Milan vuole farsi trovare pronto.