Nella partita persa domenica contro l’Atalanta sono fioccate le insufficienze in casa Milan. Troppe le prestazioni negative o sottotono, anche da parte di quei giocatori che fino a questo momento avevano tirato la carretta.

Tuttavia, per quanto riguarda il secondo tempo, c’è da segnalare una prova positiva che può rilanciare un giocatore in vista delle ultime decisive due partite. Stiamo parlando di Christopher Nkunku: entrato ad inizio ripresa, col Milan già sotto di due, è stato forse l’unico insieme a Pavlovic ad uscire dal campo con una sufficienza piena in pagella.

Oltre al rigore conquistato e trasformato durante il recupero, che sicuramente impreziosisce la sua prova, ciò che ha stupito particolarmente è stato il suo apporto dal punto di vista dell’impegno e della voglia. Costantemente nel vivo del gioco, ha impegnato il portiere avversario e colpito anche una traversa. Si sono viste fame e voglia di rivalsa.

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Nkunku si gioca tutto nelle ultime due gare

Tornando al gol, nonostante sia arrivato su calcio di rigore, di fattoha interrotto il tanto discusso digiuno degli attaccanti del, che durava addirittura dal primo marzo, dal gol dicontro la. A proposito di, sarà assente contro ilper squalifica dopo la somma di ammonizioni. A questo punto è lecito supporre che al suo posto possa esserci proprio. Se il francese sarà lo stesso visto nel secondo tempo di domenica a, allora le speranze delper la qualificazione in Champions passeranno anche da lui.C’è da capire chi sarà il suo eventuale compagno d’attacco: il rientrante, per un reparto più leggero e senza punti di riferimento, oppure una punta più strutturata come, conlibero di girargli intorno. Vedremo che decisione prenderà mister

Nkunku è stato un acquisto estivo molto criticato perché è costato tanto, 42 milioni, e fin qui non ha reso secondo le aspettative. In più non era l’attaccante con le caratteristiche richieste da Allegri e a questo si aggiungono le difficoltà di adattamento che ha avuto durante la stagione.

Il bilancio che ne viene fuori è quello di un giocatore che molti considerano tra i possibili partenti in vista del prossimo mercato. Tuttavia la stagione non è ancora finita e, se fosse proprio Nkunku l’uomo decisivo per queste ultime due gare e quindi anche per la qualificazione in Champions, allora la sua posizione andrebbe probabilmente rivalutata.