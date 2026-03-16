Milan, dalla sconfitta anche indicazioni per il futuro: l’analisi

La sconfitta contro la Lazio offre al Milan diversi spunti di riflessione per il futuro: focus sulla programmazione, sul mercato e sul modulo

La sconfitta di ieri sera contro la Lazio, oltre ad aver lasciato tanta delusione in tutto l’ambiente rossonero, ha anche dato qualche spunto su cui riflettere. Sfuma il sogno scudetto, il Milan ora ha il dovere di blindare la qualificazione in Champions League così da poter avere tutti i mezzi a disposizione per pianificare il futuro e fare meglio l’anno prossimo.

Innanzitutto ieri sera è mancata molto la personalità e ha pesato un’assenza come quella di Adrien Rabiot. Il Milan ora sa che se vuole migliorare e competere per l’obiettivo massimo in campionato e fare un bel cammino in Champions deve puntare su giocatori pronti, forti, in grado di fare i titolari, bravi e con personalità. Servono più giocatori alla Rabiot, insomma. Se poi sono giovani anche meglio, ma la politica dei giovani da aspettare e far crescere, che tanto piace alla dirigenza, va unita all’acquisto di giocatori di spessore.

In aggiunta, ieri sera le prove di alcuni singoli hanno fatto capire qualche ruolo su cui bisognerà investire in estate. La punta già si sapeva: serve. Rafael Leao deve tornare a fare il suo ruolo sull’esterno e Fullkrug probabilmente non è un giocatore da Milan, difficile una sua riconferma a fine stagione. Difficile anche ipotizzare un futuro in rossonero per Estupinan, prova disastrosa quella di ieri sera. Si sperava che il gol nel derby avesse potuto dare la spinta necessaria per finalmente trovare continuità, ma gli errori di ieri rappresentano un macigno pesante che sarà difficile da ignorare in ottica di programmazione estiva, uniti ad un resto di stagione davvero deludente.

Segnali verso un potenziale cambio modulo

Poi un’altra, e forse ancora più importante, indicazione potrebbe averla avuta Massimiliano Allegri. In stagione il suo 3-5-2 ha funzionato, ha dato belle soddisfazioni, ma probabilmente il futuro di questa squadra sarà con il 4-3-3. Almeno con gli uomini attualmente disposizione. Se si vogliono tenere i giocatori più importanti, come Pulisic e Leao, vanno messi nelle migliori condizioni per poter rendere al massimo. Tutto sommato, sembra anche un modulo maggiormente capace di colpire le squadre con cui quest’anno il Milan ha avuto difficoltà le medio-piccole.

Tanti spunti su cui ragionare, sia per Allegri che per la dirigenza. La sconfitta dell’Olimpico toglie al Milan le speranze per lo scudetto di quest’anno, ma potrebbe dare delle indicazioni importanti magari per puntare a quello del prossimo.