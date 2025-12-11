Verso Milan-Sassuolo, il rientro di Fofana e qualche ballottaggio

Verso Milan-Sassuolo: Fofana verso il rientro, Leao out e due ballottaggi aperti per Allegri. La probabile formazione rossonera.

Proseguono gli allenamenti in vista del match contro il Sassuolo di domenica a San Siro. La buona notizia da Milanello è il probabile rientro di Fofana, che salvo sorprese dovrebbe tornare a disposizione dopo il leggero problema accusato nel match di campionato contro la Lazio.

Saranno invece assenti Leao, Gimenez e Athekeme: tutti e tre dovrebbero però farcela a rientrare in tempo per gli impegni di Supercoppa.

Ballottaggi aperti per l’11 di partenza

Per quanto riguarda la probabile formazione di Allegri, ci sono un paio di ballottaggi da sciogliere. Rispetto alla scorsa partita contro il Torino partirà dall’inizio Pulisic, mentre non ci sarà Rafa Leao.

In attacco, per affiancare l’americano, resta aperto il duello tra Nkunku e Loftus-Cheek. L’inglese è coinvolto addirittura in un doppio ballottaggio, perché potrebbe essere impiegato anche a centrocampo: lì si contende una maglia con Ricci per il ruolo di mezzala destra. Fofana, qualora recuperasse, dovrebbe partire dalla panchina.

Sulla fascia sinistra è in vantaggio Bartesaghi per partire ancora titolare, ma in vista dei diversi impegni in arrivo Allegri potrebbe anche decidere di rilanciare Estupinan, che ha bisogno di ritrovare continuità.

Ricapitolando, ecco una possibile formazione rossonera:

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci/Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi/Estupinan; Pulisic, Nkunku/Loftus-Cheek.