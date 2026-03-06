Milan, Saelemaekers su Allegri: le parole

L’esterno destro dei rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo allenatore Massimiliano Allegri

Intervistato da DAZN, Alexis Saelemaekers ha condiviso:

Su Massimiliano Allegri

“Allegri ha un significato speciale per me, è veramente unico. La sua visione del calcio e il suo comportamento sono peculiari. È uno dei migliori allenatori che ho incontrato a livello personale: il modo in cui si relaziona con noi, le sue battute, e quanto sa essere serio quando è necessario. Gestisce tutto questo in modo impeccabile. Mi chiama ‘scheggia’, perché do sempre il massimo (ride, ndr)”.

Chi è il calciatore più forte con cui hai giocato?

“La persona più forte con cui ho avuto il piacere di giocare è Hazard. Ciò che mi ha colpito maggiormente è la sua modestia. Mi ha fatto pensare all’arrivo di Modric. Ogni volta che incontra qualcuno, si comporta come se ciascuna persona fosse alla sua altezza. Non si pone mai al di sopra degli altri. Esistono calciatori che non hanno questo atteggiamento, ma osservare un grande campione come lui è sempre una gioia. Dybala mi ha impressionato tantissimo, perché ha una tecnica impeccabile. Le sue giocate sono sempre senza errori. Non c’è mai un attimo in cui commetta sbagli. Mi è piaciuto giocare al suo fianco perché ha una grande intelligenza calcistica”.