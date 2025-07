Milan: Royal in viaggio verso Rio, domani le visite mediche

Emerson Royal, come condiviso da Fabrizio Romano sui propri canali social, al momento è in viaggio verso Rio De Janeiro

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >

Emerson Royal è in viaggio con il suo agente Elvis Garcia Barrera verso Rio de Janeiro per le visite di rito con il Flamengo prima delle firme. La conferma arriva da una foto postata da Fabrizio Romano sul suo profilo X. Il terzino brasiliano, ormai ex Milan, si trasferisce a titolo definitivo al Flamengo per 9 milioni di euro.

DOMANI LE VISITE MEDICHE DI EMERSON ROYAL

Emerson Royal verrà ceduto a Flamengo nelle prossime ore. Dopo un anno in rossonero il calciatore brasiliano lascerà il club nonostante il prezzo investito sul cartellino dalla dirigenza di via Aldo Rossi. Il Milan è riuscito a trovare un accordo per il trasferimento a titolo definitivo. I brasiliani pagheranno 9 milioni a cui si aggiungerà 1 milione di bonus. Sky Sport 24 ha riportato che nella giornata di sabato sono state già fissate le visite mediche di Emerson Royal con il Flamengo.