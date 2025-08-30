Milan, Romano: “Ore decisive per il futuro di Musah”

Sono ore calde in casa Milan, nella giornata di oggi si capirà quale sarà il futuro del centrocampista statunitense Musah

Il calciomercato a volte si gioca su equilibri sottili: tra chi vuole spazio e chi, invece, punta a trattenere i propri uomini per non indebolirsi in vista della stagione. È il caso di Yunus Musah, finito nel mirino dell’Atalanta negli ultimi giorni. Oggi il Milan deciderà se aprire alla cessione definitiva del centrocampista americano in direzione Bergamo. L’ex Valencia sarebbe intrigato dall’idea di avere più minuti e un ruolo centrale nel progetto nerazzurro di Ivan Juric. Dall’altra parte, però, i rossoneri restano combattuti: Allegri considera Musah un profilo utile, soprattutto per duttilità e intensità, e non vorrebbe privarsene a cuor leggero. La volontà del giocatore potrebbe anche fare la differenza nella trattativa, quella del Milan invece è da capire: il verdetto è atteso nelle prossime ore.

Le parole di Romano

“Oggi il Milan deciderà se lasciar partire Musah destinazione Bergamo. Difatti manca solo l’ok di Allegri, perché l’accordo tra Atalanta e Milan c’è già. Prestito oneroso con diritto di riscatto. Da capire l’obbligo se è facilmente raggiungibile o meno. Cambierebbe in quel caso perché qualora fosse facilmente raggiungibile Musah non rinnoverebbe con i rossoneri. Qualora fosse difficilmente raggiungibile il calciatore rinnoverebbe con il Milan. Quindi capiamo, ma oggi è la giornata all’Atalanta. Si, no, vedremo”.