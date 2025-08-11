Milan, risolto ufficialmente il prestito al Galatasaray: il comunicato

La dirigenza del club turco ha emesso una nota ufficiale nel quale chiude ufficialmente il prestito di Morata, che farà ritorno al Milan

Un intreccio di mercato che si è concluso ufficialmente. Alvaro Morata rientra al Milan, ma solo di passaggio, in una storia che unisce tre club. Il Galatasaray e l’attaccante spagnolo hanno risolto consensualmente il contratto che li legava, come comunicato ufficialmente dal club turco sul proprio sito. Per chiudere l’operazione, il Milan verserà ai turchi un’indennità di risoluzione pari a 5 milioni di euro. Un esborso mirato non per trattenerlo, ma per sbloccare il passaggio al prossimo capitolo della sua carriera. Morata, infatti, è già destinato a vestire la maglia del Como, con cui ha un accordo definito da diverse settimane. Il suo ritorno in rossonero, quindi, avrà il sapore di una formalità burocratica e poco più.

Ufficiale l’addio

Per il Milan, l’operazione non è un rinforzo tecnico, ma un passaggio strategico. Per il Como, invece, l’arrivo di un attaccante di livello internazionale è un segnale di ambizione e crescita. Morata troverà un progetto su misura e un ruolo da protagonista. Il suo addio al Galatasaray chiude un capitolo breve e non troppo felice. Ora si apre un’avventura italiana inedita, in una piazza che sogna in grande.

Ecco il comunicato del club turco: “Il contratto tra la nostra società e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan è stato risolto consensualmente. In base all’accordo, AC Milan riconoscerà alla nostra società un’indennità di risoluzione pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il giocatore ha rinunciato a crediti per 651.562 euro”.