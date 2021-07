Milan, rinnovo Kessie: appuntamento fissato per la prossima settimana

Arrivano nuove indiscrezioni sul rinnovo di Kessie con il Milan. Fissato per la prossima l'appuntamento con l'agente del giocatore

Con le partenze di Gigio Donnarumma, al Paris Saint-Germain, e Hakan Calhanoglu, all'Inter, a parametro zero per un po' le questione legate ai rinnovi contrattuali in casa erano passate in secondo piano. Eppure Alessio Romagnoli e Simon Kjaer sono in scadenza. Entrambi nel 2022, così come Franck Kessie, senza dimenticare che il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic poterà lo svedese ad indossare la maglia rossonera fino al termine della prossima stagione. Diverse quindi le questioni in sospeso per il Diavolo e la sua dirigenza e quella che adesso preoccupa di più è quella legata al Presidente. Il centrocampista ivoriano è risultato essere assolutamente fondamentale nell'ultima stagione, imprescindibile per Stefano Pioli. Oltre ad essere diventato uno dei leader carismatici della squadra.