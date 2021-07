Calciomercato Milan – Nuova proposta: un 2 per 1 che fa vacillare Maldini

Non girano grandi capitali nel calciomercato di quest'anno. Le cause sono ben note a tutti e collegate in toto alla pandemia. Ma i top club sono in contatto continuo per provare ad "aiutarsi" con operazioni che possano risolvere le grane reciproche e potenziare i propri organici. Grazie a Paolo Maldini, il Milan può vantare ottimi rapporti con tante big europee, Real Madrid e Chelsea su tutte. In virtù di tali rapporti cementati, non stupisce che possano arrivare anche proposte spiazzanti come quella che sarebbe giunta nelle segrete stanze di via Aldo Rossi<<<