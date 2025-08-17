Milan, rimangono i dubbi sulla cessione di Adli. Il giocatore...

In Casa Milan non c'è chiarezza sulla trattativa in uscita che riguardo il centrocampista algerino Yacine Adli

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su YouTube, il futuro di Yacine Adli resta in bilico. Il centrocampista del Milan è in trattativa con il Sassuolo, ma l’operazione non ha ancora trovato lo slancio decisivo. Il club neroverde ha manifestato interesse concreto, consapevole di dover alzare il livello della proprio rosa in vista dell’inizio della Serie A. Adli rappresenterebbe un rinforzo tecnico e di esperienza utile al progetto, ma il giocatore non sembra del tutto convinto della destinazione. Il Milan, però, ascolta le offerte e non chiude la porta. L’idea è quella di liberare spazio a centrocampo e dare continuità di gioco a un calciatore che, fin qui, ha faticato a trovare spazio nelle gerarchie.

Il nodo dell’operazione

Il problema è proprio la volontà di Adli. L’ex Bordeaux è tornato dal prestito alla Fiorentina e non vorrebbe abbandonare la sfida rossonera troppo presto. L’ipotesi Sassuolo lo intriga, ma non lo convince fino in fondo. Nessuna decisione definitiva è stata presa. Le prossime ore serviranno per capire se il dialogo potrà portare a un accordo o se resterà soltanto una pista sospesa. Per il Milan si tratta di una questione di equilibri di rosa. Per Adli è una scelta di carriera. E per il Sassuolo un investimento da valutare attentamente.