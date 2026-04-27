Intervenuti nel post partita di Milan-Juve 0-0, Samuele Ricci e Alexis Saelemaekers hanno commentato il match. Entrambi hanno fatto capire come la partita, vista dall’esterno brutta e bloccata, sia stata invece il frutto del fatto che entrambe le squadre avessero molto da perdere. Nonostante ciò, hanno evidenziato una prova ad alta intensità e una bella prestazione a livello difensivo.

Per quanto riguarda invece il momento stagionale, hanno ribadito il fatto che la Champions sia sempre stato l’obiettivo, e ora che manca poco per raggiungerla, tutti vogliono prendersela il prima possibile, a partire dalla sfida di domenica prossima contro il Sassuolo. Ma ecco un estratto delle loro dichiarazioni.

Le parole di Ricci a Milan TV

"È stata una bella partita, magari non sotto il punto di vista dei gol, ma è stata molto equilibrata, l'abbiamo impattata bene. All'inizio era un po' bloccata, poi però secondo me abbiamo fatto molto bene e il pareggio è giusto".

Sulla fase difensiva della squadra:"Da inizio stagione ci siamo sempre detti che era importante mantenere una solidità difensiva, penso sia la cosa più importante. C’è da migliorare nell'essere più propositivi, ma oggi è stata una partita equilibrata contro una squadra che adesso è in forma".

Sull'obiettivo Champions:"La Champions è il nostro obiettivo fin dall'inizio della stagione, ce lo siamo detti. Ora siamo messi bene in classifica, ma non è finita. Bisogna approcciare benissimo la partita con il Sassuolo e prenderci questi punti il prima possibile".

L’analisi di Saelemaekers in conferenza stampa

“Partita noiosa per voi perché per noi è stata molto intensa. Quando due squadre si incontrano in questo momento della stagione, a quel punto della classifica, diventa più tattica. È finita in pareggio, ma con un po’ più di fortuna potevamo portarla a casa”.

Sul momento negativo delle scorse gare e sull’obiettivo:“In stagione ci sono sempre momenti di alti e bassi. A volte le cose ti riescono meglio e altre volte no. Il nostro obiettivo è sempre stato la Champions, poi nel corso della stagione può succedere di tutto, ma con quelle due partite perse la gente ci ha considerato in crisi, mentre noi siamo sempre stati una famiglia. Lì vedi la forza di un mister, in tanti avrebbero potuto lamentarsi, lui ci ha sempre spinto per arrivare al nostro obiettivo principale”.